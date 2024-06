Free revoit sa façon de demander de l’aide pour ses problèmes de Freebox sans Free Proxi

L’opérateur de Xavier Niel a revu récemment sa rubrique d’assistance dédiée aux abonnés Freebox ne bénéficiant pas encore de Free Proxi. Ainsi, les demandes de résolution de problèmes sont désormais plus simples.

Si l’assistance de proximité de Free continue de se développer et d’accompagner de plus en plus d’abonnés Freebox, elle n’est pas disponible pour l’ensemble des clients de l’opérateur. Ainsi, depuis votre espace abonné, si vous cliquez sur la rubrique “Assistance”, vous pourrez accéder soit à ce service, soit à une page différente qui vous propose tout de même de résoudre vos problèmes mais en contactant un service d’aide plus classique.

Comme l’a repéré et décortiqué Busyspider, c’est cette section qui a bénéficié d’une refonte et Free a ainsi rendu “plus simple” la procédure pour diagnostiquer un problème rencontré sur votre box. Outre les changements esthétiques, on y retrouve ainsi les rubriques Internet, Télévision, téléphonie fixe et mon compte. En cliquant sur Internet, vous pouvez ensuite cliquer sur Besoin d’aide pour diagnostiquer votre Freebox ou demander de l’aide directement.

Ce faisant, un outil présent depuis 2011 sera lancé : le web diag. S’il a évolué depuis, son principe reste le même : il peut vérifier votre connexion, ouvrir un ticket d’incident ou même programmer un rendez-vous avec un technicien si cela est nécessaire. Et si la panne n’est pas repérée par cet outil, vous pouvez décrire votre problème et votre message sera analysé, puis un suivi sera mis en place le cas échéant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox