Abonnés Freebox : la plateforme d’anime la plus populaire au monde est enfin disponible sur Prime Video avec un essai gratuit

Après un accord signé en fin d’année dernière, Amazon a commencé à proposer Crunchyroll sur Prime Video dans différents pays, c’est maintenant le cas de la France.

Prime Video est une plateforme de SVOD proposant ses propres contenus, mais fait aussi office d’agrégateur d’autres services via son programme Amazon Channels. C’est ainsi qu’on peut y trouver Max, ADN, Univers Ciné et bien d’autres, avec un abonnement payant lié à son compte Amazon et l’accès à tous les contenus directement sur l’interface Prime Video.

C’est une plateforme qui suscite beaucoup d’intérêt chez les amateurs d’animation japonaise qui vient d’être intégrée à ce programme sur le territoire français : Crunchyroll. Elle propose de nombreux animes très populaires, dont le plus connu d’entre eux actuellement : One Piece, mais aussi des séries qui ont beaucoup fait parler d’elles récemment comme Jujutsu Kaisen, Frieren ou encore Demon Slayer. De nombreux genres sont représentés, allant de la comédie aux drames en passant par l’incontournable aventure Shonen.

Deux formules sont proposées sur la plateforme : Fan, qui est l’abonnement classique à Crunchyroll avec un simple accès à 5.99€/mois à tout le catalogue et Mega Fan. Cette formule est plus complexe dans le sens où elle peut être liée avec le site Crunchyroll et, pour 7.99€/mois, vous aurez également accès à des réductions dans le Crunchyroll Store et accès à des jeux sur le site. Les détails vous seront communiqués par email pour lier votre compte Amazon à Crunchyroll. Une période d’essai de 7 jours est proposée et l’offre est bien sûr sans engagement.

Pour les détenteurs d’une Freebox et d’un abonnement Prime (inclus dans l’offre Freebox Ultra et pour les abonnés Freebox Delta), l’avantage est ici de pouvoir tout regrouper dans une même facture et d’accéder ainsi à ces contenus sans avoir à changer d’interface ou d’application. D’autant qu’elle n’est pas disponible sur le player Révolution ni sur le player Devialet par exemple, bien qu’elle le soit sur le Player Free TV 4K (anciennement player Pop) et sur la mini 4K.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox