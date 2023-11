Prime Video signe un contrat de distribution avec Crunchyroll, la plateforme d’anime la plus populaire au monde

Après la chaîne Mangas et la plateforme ADN, c’est au tour de Crunchyroll de signer avec Prime Video. Les membres Prime pourront prochainement souscrire un abonnement à ce service très populaire et accéder à son large catalogue directement depuis Amazon Channels.

Amazon renforce un peu plus sa position d’agrégateur de plateformes, et cette fois les fans d’anime et mangas ne pourront qu’applaudir. Le géant américain permettra prochainement à ses abonnés Prime d’accéder à la bibliothèque d’anime de Crunchyroll directement depuis Prime Video via un abonnement supplémentaire.

Les deux acteurs ont annoncé récemment un accord de distribution mondial qui permet à Amazon de proposer Crunchyroll via Amazon Channels, aux côtés de nombreux services comme Paramount+, MUBI, OCS, MGM, ou encore ADN, la plus grande plateforme dédiée à l’animation en France lancée en 2013 sous la forme d’un partenariat avec l’ancienne marque de Crunchyroll avant de s’en séparer en 2022.

Déjà disponible pour les abonnés Prime aux USA, Canada, Suède et au Royaume-Uni, Crunchyroll débarquera progressivement dans d’autres pays dans le monde tout au long de l’année 2024, a fait savoir Amazon. Marché important pour le groupe, la France sera sans l’ombre d’un doute concernée. Deux abonnements sont aujourd’hui proposés outre-Atlantique : Fan et Méga fan. “Ils permettent tous deux d’accéder à l’intégralité de la bibliothèque Crunchyroll sans publicité, tout en profitant des nouveaux épisodes peu de temps après leur sortie au Japon”, indique Amazon. Aujourd’hui les prix affichés par la plateforme en France s’élèvent à 4,99€/mois pour le niveau Fan et 6,49€/mois pour l’offre Mega Fan.

Source : The Verge

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox