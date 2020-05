Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : deux ventes privées pour vous séduire, lancement d’une option très attendue sur la Freebox Delta etc…

Une nouvelle offre promo Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€/mois pendant 1 an a été lancée cette semaine par l’opérateur. Celle-ci est valable jusqu’au 6 juin prochain. Plus d’infos…

Free lance enfin le Multi-TV pour la Freebox Delta. L’option permet d’obtenir un deuxième boitier TV, en l’occurrence un Player Révolution à 9,99€/mois ou un Player Mini 4K pour 4,99€/mois, et ainsi bénéficier de vos chaînes TV (y compris TV by Canal inclus avec la Freebox delta), du replay, de Netflix et des autres services sur une deuxième téléviseur. Plus d’infos…