Freebox mini 4K : 6 chaînes cinéma de Canal+ offertes, ça continue sur Molotov

Après avoir lancé fin avril leur opération “1 mois d’essai offert” sur l’option Ciné +, le groupe Canal+ et Molotov poursuivent aujourd’hui l’aventure jusqu’au 27 juin prochain. Un bon plan.

“Nickel”, diront certains mais Molotov le dit avant eux en permettant d’accéder à plus de cinéma de qualité sans débourser un centime sur sa plateforme aux 10 millions d’utilisateurs. Ainsi jusqu’au 27 juin prochain, l’option Ciné+ comprenant les six chaînes Ciné+ Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, et Classic est à nouveau offerte pendant 1 mois pour toute souscription. Habituellement proposée à 9,99€/mois sans engagement, cette offre inclut également les programmes en replay et 150h d’enregistrement en HD. Pour rappel, Molotov est disponible gratuitement dans le Play Store de la Freebox Mini 4K.