Privé de YouTube sur ses smartphones, Huawei se tourne vers Dailymotion pour enrichir ses contenus

La tourmente dans laquelle se trouve Huawei profite à Dailymotion. La plate-forme vidéo a en effet signé un partenariat qui offrira davantage de visibilité à ses contenus.

Depuis 2019, Huawei est la victime de sanctions américaines visant les entreprises chinoises et compliquant les collaborations avec des acteurs importants de la tech. La firme de Shenzhen ne peut notamment plus proposer les services et applications de Google sur ses nouveaux smartphones Android. Elle cherche ainsi des alternatives pour combler les absences et éviter que les utilisateurs ne se détournent de ses appareils.

Les déboires de Huawei vont profiter à la plate-forme vidéo Dailymotion. Le groupe chinois vient en effet d’annoncer une collaboration avec la filiale du groupe français Vivendi. Concrètement, il s’agit d’intégrer l’API Dailymotion dans l’application Huawei Video installée sur les smartphones Huawei et d’enrichir les contenus locaux et internationaux proposés avec ceux de Dailymotion. De portée mondiale, le partenariat est gagnant-gagnant, avec Huawei qui accède à davantage de contenus et Dailymotion qui rend ses contenus plus visibles et donc plus faciles à monétiser.