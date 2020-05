Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… France Telecom fait ses adieux, Free lance le plus grand réseau Wi-Fi du monde etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs … 26 mai 2009 : Free ouvre son réseau communautaire Free Wifi Le réseau qui valait 3 millions(1)… L’opérateur de Xavier Niel ouvre en 2009 son réseau communautaire sécurisé s’appuyant sur les 3 millions de hotspots que représente son parc de Freebox V5 à l’époque. Ce nouveau service permet ainsi à tous les Freenautes situés dans les zones dégroupées de profiter d’un accès internet gratuit (inclus dans leur forfait ADSL) à travers ces points d’accès. Contrairement à d’autres systèmes équivalents, chaque freenaute se connectant au réseau public FreeWifi dispose de sa propre adresse IP et n’utilise donc pas l’IP de la Freebox à laquelle il se connecte. Pour pouvoir utiliser le réseau Free WiFi, il faut tout d’abord se créer un login et un mot de passe, qui vous servira à s’identifier lorsqu’on se connecte à une autre Freebox. Pour cela il faut vous rendre sur la page : http://wifi.free.fr en à partir de votre réseau à domicile. (1) Pour ceux qui n’auront pas la référence, voici la bande annonce de la série “L’homme qui valait trois milliards” 😉 25 mai 2009 : Bouygues canarde le “Quadruple play” En 2009, l’heure n’est plus au triple-play, c’est dépassé… l’opérateur Bouygues Télécom surenchérit alors avec Ideo, la première formule Quadruple-play, incluant le mobile dans le forfait pour regrouper le tout (internet, téléphonie, télévision et mobile) en un seul abonnement. La concurrence suivra bien sûr après. 28 mai 2013 : C’est voté : exit France Télécom, bonjour Orange ! Lors d’une assemblée générale chez France Télécom, le changement de nom de l’opérateur historique a été soumis au vote et c’est le 28 mai 2013 que la décision est tombée : France Télécom est mort, vive Orange ! L’opérateur prendra ce nouveau nom le 1er juillet de la même année. Merci France Télécom ! On aime bien les références chez Univers Freebox, alors terminons cette chronique sur une note musicale. ♫ 24 mai 2017 : Free le premier opérateur à distribuer LaCinetek Une bonne nouvelle pour les abonnés Freebox cinéphiles, puisque l’opérateur de Xavier Niel fut le premier à proposer l’accès à LaCinetek, le service de VOD dédié aux films du XXème siècle, sélectionnés par différents réalisateurs majeurs du cinéma, comme Dario Argento par exemple. Son originalité reposait justement sur les recommandations de ces réalisateurs, pour mieux comprendre l’influence qu’une œuvre en particulier a pu avoir sur le cinéma de ces dernier. Pour les fans de cinéma, c’était une aubaine ! 21 mai 2007 : Freebox TV devient bien plus accessible Revenons en 2007, où l’accès à la télévision par internet n’était pas forcément acquise en raison. Free annonçait alors l’instauration d’une nouvelle norme de compression, qui réduisait le débit descendant nécessaire pour accéder à la télévision pour certaines chaînes. Grâce à la norme MPEG-4 , le débit nécessaire pour accéder à la télévision passait ainsi de 3.5 Mbit/s minimum, à 1,7 Mbit/s, ce qui permettait à la quasi-totalité des abonnés dégroupés de bénéficier des 18 chaînes de la TNT à l’époque.