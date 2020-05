Abonnés Freebox TV by Canal : MyCanal résout deux incidents et explique comment les éviter

C’était finalement la faute des VPN.

Le noeud du problème a été détecté, et il est facile à éviter. Certains abonnés n’avaient plus accès au contenu disponible sur MyCanal, sur aucun support, et après avoir enquêté, les développeurs ont ciblé la source de l’incident : l’utilisation d’un VPN (réseau privé virtuel).

Après avoir indiqué que les incidents en question étaient résolus, l’équipe de Canal a expliqué les raisons qui les ont poussé à interdire l’utilisation de VPN pour leur service. C’est en fait à la demande des ayants droit qui souhaitent protéger leurs contenus diffusés sur la plateforme que cette technologie n’est pas compatible avec MyCanal. C’est d’ailleurs également le cas pour l’utilisation d’un Proxy.

Ils précisent d’ailleurs que ” Tous les VPNs sont concernés, y compris ceux sur le territoire français ou européen.“. Les abonnés touchés par ces incidents doivent donc le désactiver pour accéder à l’ensemble des programmes diffusés sur MyCanal, tant en live qu’en replay. Une fois votre VPN désactivé, il faudra se déconnecter de MyCanal et se reconnecter, avec la possibilité qu’un délai de 8h s’écoule avant que vous ne retrouviez vos programmes. Pour les néophytes, un VPN ou Virtual Private Network permet de renforcer la sécurité et la confidentialité de la navigation sur le web.

Pour rappel, MyCanal est l’application officielle qui permet aux abonnés Canalsat/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre Freebox Revolution avec “TV by Canal” ou Freebox Delta, qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test).