Oppo revient en France avec la série Reno12

Après une absence de près d’un an due à la fin de son partenariat de distribution en France, Oppo, le constructeur chinois de smartphones, revient avec sa nouvelle gamme Reno12. En juillet dernier, la marque avait dû suspendre ses ventes en France, malgré le maintien de son service après-vente.

Oppo relance ses opérations avec un lancement européen de la série Reno12 prévu pour le 18 juin. Les nouveaux modèles intègrent des fonctions d’IA générative, une technologie en vogue, et promettent des avancées en photographie. Bingo Liu, le responsable d’Oppo Europe, affirme : « Nous considérons notre présence en France comme un engagement pour un succès à long terme. »

Les smartphones Oppo seront disponibles plus tard dans l’année à travers des canaux de vente en ligne et physiques, ajoute le dirigeant. Ce retour marque l’ambition d’Oppo de renforcer sa position sur le marché européen, après avoir résolu des litiges de brevets avec Nokia et surmonté les défis de distribution. On peut donc s’attendre à une commercialisation chez les opérateurs en France.

Pour mémoire, Oppo a été confronté à des actions en justice par Nokia concernant des brevets en Allemagne et en France. En Allemagne, la marque a dû suspendre la distribution de ses produits, tandis qu’en France, elle a obtenu gain de cause, mais avait tout de même décidé de se retirer du marché français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox