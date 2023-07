Oppo tire sa révérence en France

Des rumeurs couraient depuis quelque temps, c’est désormais officiel, Oppo se retire du marché français.

Le fabricant chinois de smartphone a fait son entrée sur le marché français en 2018. Après des années de lutte face aux géants Samsung et Apple, la marque a essuyé une perte de près de six millions d’euros en 2021. Le distributeur exclusif en France, Yang Technology SAS, annonce donc la fin de ses activités. Mais la marque rassure en indiquant que les personnes possédant un téléphone de la marque Oppo ne seront pas laissés à l’abandon puisqu’un service après-vente sera toujours disponible ainsi que les mises à jour logicielles. De plus, les stocks d’appareils disponibles seront écoulés chez les opérateurs et enseignes spécialisés.

Cependant, la disparition d’Oppo en France pourrait aussi être liée à des problèmes juridiques. En effet, Oppo fait face à un différent avec la marque Nokia dans plusieurs pays européens à propos des brevets de composants 4G et 5G. Condamné en Allemagne face à Nokia, Oppo a gagné en première instance en France.

Si Oppo à un avenir en France, cela ne se fera pas sous le giron de Yang Technology SAS, mais peut-être par le biais d’une filiale.

Source : BFM

