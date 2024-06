Prime Video : des essais gratuits pour OCS, Universal+, Shadowz et bien d’autres services de streaming

Amazon Prime permet d’accéder à un service de streaming déjà bien fourni, mais peut aussi faire office de passerelle pour d’autres plateformes de SVOD en tout genre. La plupart proposent des essais gratuits pour vous y essayer, voici les principaux.

Les services de vidéo à la demande se multiplient et il peut être difficile de s’y retrouver : de nombreux abonnements, autant d’applications à télécharger… Les abonnés Amazon prime ont droit à une alternative, qui permet de regrouper de nombreux contenus sur une seule et même interface avec le services de “chaînes” proposé sur Prime Video. La souscription se fait facilement et vous pouvez d’ailleurs bénéficier d’une période gratuite pour découvrir chacun de ces services, sans engagement.

Vous allez par exemple pouvoir découvrir UniversCiné, gratuitement pendant une semaine, la plateforme dédiée aux cinéphiles voulant découvrir des pépites du cinéma. Cette dernière est proposée pour 6.99€/mois une fois l’essai terminé. Si le cinéma de niche vous plait, La Cinetek est elle aussi proposée avec une semaine d’essai, puis 4.99€/mois, ou bien vous pourrez vous tourner vers Mubi (11.99€/mois après sept jours d’essai). Si vous êtes avide de cinéma alternatif, testez Outbuster pendant une semaine (puis 6.00/mois). Pour ceux préférant l’horreur vous aurez le choix. Le service dédié à l’horreur Shadowz regroupant à la fois des films cultes et des pépites quasi-introuvables est lui aussi concerné, avec un abonnement à partir de 4.99€/mois une fois la période de gratuité terminée. Si vous souhaitez agrandir les possibilités, tentez Insomnia qui lui est proposé à 3.99€/mois après l’essai de sept jours.

On peut également trouver son compte en termes de contenus de qualité avec Lionsgate+, qui est offert pendant 7 jours puis 3.99€/mois. Bien que le nouveaux service Max ait tendance à lui voler la vedette, OCS est toujours disponible en essai gratuit d’une semaine puis 12.99€/mois. Universal+ est lui aussi gratuit une semaine, même s’il est déjà inclus dans certaines offres Freebox dont la Ultra. Les amateurs de vieux films pourront tenter Gaumont Classique pendant une semaine, puis 4.99€/mois.

La chaîne du drame et de l’animation de qualité pour tous les âges Pash fait l’objet d’une période d’essai de 14 jours (puis 2.99€/mois). Si vous souhaitez penser aux tout-petits, vous avez aussi la possibilité d’essayer Hopster Education ou Benshi, offerts pendant 30 jours puis proposés pour 4.99€/mois . Côté grand écran, vous pouvez également découvrir Filmo, habituellement proposé au prix de 6.99€/mois avec un essai de 14 jours.

Les fans de cinéma LGBT pourront pour leur part se tourner vers QueerScreen, regroupant de nombreux programmes autour de la lutte et de la vie des personnes concernées pour 6.99€/mois après une semaine. Fans de documentaires ? La plateforme Spicee vous propose de découvrir le monde à travers ses reportages pour 4.90/mois, gratuitement pendant deux semaines. BrutX , service lancé par le média bien connu est offert pendant une semaine (4.99€/mois). Enfin, un service français est également de la partie avec Madelen, lancé par l’INA qui propose des séries, documentaires, films et pièces de théâtres pour 2.99€/mois avec une semaine gratuite. Vous pouvez également essayer Explore pendant 7 jours, au lieu de 3.99€/mois.

Dans une autre veine et plus en vrac, le service spécialisé dans la téléréalité Hayu vous est proposé gratuitement pendant 7 jours puis 4.99€/mois. Crime District, dédiée aux enquêtes criminelles et faits divers, est offerte pendant 14 jours (puis 1.99€/mois), idem pour Chasse et Pêche (3.99€/mois). Science et vie TV vous propose une sélection de documentaires exclusifs gratuitement pendant 14 jours (puis 1.99€/mois), les amateurs de cuisine auront droit à Kitchen mania pour la même durée et le même prix, tandis que les golfeurs auront deux semaines pour profiter de Golf Channel avant de payer 3.99€/mois.

L’application Prime Video est disponible pour tous les abonnés Freebox et nécessite un abonnement Amazon Prime. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox