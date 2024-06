Fibre optique : encore 6 millions de foyers à raccorder, les zones rurales tentent de rattraper le retard

Le déploiement de la fibre optique est un enjeu majeur du numérique en France, l’Arcep en dresse le bilan pour l’année 2023 et des disparités persistent selon les territoires pour accéder au très haut débit.

Au 31 décembre 2023, 3 millions de locaux étaient raccordables en France au total, avec 3.5 millions de nouveaux locaux par rapport à l’année précédente et ainsi 66% d’abonnements internet le sont en fibre optique. Le déploiement continue, mais ralentit, constate l’Arcep dans son rapport “Territoires connectés”. L’accès au très haut débit est un enjeu sur bien des points, et il doit passer par la fibre optique dans la majorité des territoires.

A l’heure actuel, 84% des accès THD sont éligibles à la fibre optique, 12% via le THD non filaire (box 4G/5G ou satellite), 3% via le cuivre et 1% par le câble. La majorité des logements éligibles via le non-filaire se situent en zone AMII. Malgré une adoption assez importante de la fibre, le rythme ne suit pas forcément le déploiement et certains estiment qu’afin de pousser les abonnés ADSL à migrer, il est nécessaire d’accélérer la fermeture du réseau cuivre. Cependant, la condition pour fermer ce réseau vieillissant est de proposer une alternative en THD.

Et le déploiement du THD filaire (fibre câble et cuivre) fait encore l’objet de disparités entre les villes (grandes ou moyennes) et les petites villes et zones rurales. 96% des locaux situés dans les 106 communes les plus denses sont éligibles au THD, 94% dans les communes des principales agglomérations, contre seulement 84% dans les petites villes et zones rurales (RIP et zones AMEL). Cependant, on note que le déploiement dans les RIP est bien plus importants, avec 14 points gagnés en un an contre 3 dans les zones moyennement denses et 0.8 dans les zones très denses.

Mais il reste encore du travail, selon l’Arcep ce sont près de 6 millions de locaux qu’il faut encore rendre raccordables à la fibre d’ici 2025 pour que le plan THD soit considéré comme un succès. Il restait ainsi, au premier janvier 2024, 600 000 locaux à raccorder dans les ZTD, mais surtout 1.7 millions en zones moyennement denses et près de 4 millions de locaux dans les zones rurales. Des intiatives ont été lancées pour accélérer le déploiement, notamment en zone AMII avec un accord signé entre l’État et Orange. De nombreux acteurs réclament une accélération du déploiement de la fibre optique alors que le gouvernement vient d’acter des coupes budgétaires. Le déploiement est d’autant plus important qu’il est impensable d’arrêter le réseau cuivre sans une couverture fibre pour le remplacer pour beaucoup d’acteurs, dont une commission de sénateurs et de députés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox