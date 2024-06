Free lance une nouvelle mise à jour de Freebox Connect pour tous ses abonnés sur iOS et Android

L’application incontournable de Free pour les abonnés Freebox s’améliore et corrige les bugs en particulier sur les smartphones Android.

Contrôler l’état de votre Freebox, diagnostiquer et agir sur les paramètres du Wi-Fi, le partager en toute sécurité et le suspendre temporairement sur les appareils de vos ados, c’est un jeu d’enfants avec Freebox Connect. Très utilisée, l’application officielle de Free vient de recevoir une nouvelle mise à jour grand public sur iOS et Android avec comme amélioration commune la clarification du parcours d’autorisation de l’association sur l’afficheur de la Freebox lors de l’ajout d’une nouvelle box.

S’il s’agit de la seule nouveauté sur les iPhone, la version Android intègre d’autres optimisations comme la refonte technique du scan du QR code dans le parcours d’aide à la connexion pour l’ajout d’une nouvelle Freebox ou encore la correction du bug sur l’adresse MAC du Player Pop, le boîtier TV s’affiche désormais bien s’il est connecté en WiFi.

Par ailleurs, un problème d’identification du nombre d’appareils connectés a été résolu, ces derniers s’affichent désormais bien dans l’icône Appareils.

