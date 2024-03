Fibre : “vous n’avez pas honoré vos précédents engagements, cet accord vous imposera de les respecter”, l’Etat signe officiellement avec Orange

Annoncé en novembre dernier, l’accord entre Orange et l’Etat sur le déploiement de la fibre sera signé ce mardi 12 mars à Dunkerque.

“Aujourd’hui, nous adressons à Orange le message suivant: vous n’avez pas honoré vos précédents engagements, cet accord vous imposera de les respecter”, la secrétaire d’Etat en charge du Numérique a pesé ses mots dans une interview accordée aux journaux du groupe Ebra. Ce mardi 13 mars, Marina Ferrari va signer à Dunkerque l’accord entre l’Etat et l’opérateur historique sur le renforcement du déploiement de la fibre, à la peine dans certains territoires, annonce l’AFP.

Début novembre, l’Arcep avait infligé une amende de 26 millions d’euros à Orange pour non-respect de ses engagements dans le déploiement de la fibre dans les zones moyennement denses. Dans le même temps et cela n’est donc plus anodin, un accord a été trouvé entre l’opérateur historique et l’Etat alors que le rythme global des déploiements FttH continue de ralentir en France. Si Orange a déjà apporté la fibre à plus de 60% des Français, soit 21 millions de foyers sur les 36 millions éligibles aujourd’hui, le compte n’y est pas dans plusieurs zones en particulier dans les villes moyennes, là même où il a été sanction

De cet accord, ressort plusieurs engagements. Le premier est le raccordement de 1,5 million de foyers d’ici 2025. Orange s’engage à raccorder 98,5 % des foyers dans la zone AMII (contre 88 % actuellement) avec un rattrapage sur certaines intercommunalités, et 96 % (contre 92 % actuellement) dans la zone très dense d’ici à 2025. Dans le détail, cela équivaut à 1,2 million de locaux dans les villes moyennes et 300 000 dans les grandes agglomérations.

Dans le même temps, Orange prend l’engagement de mettre en place un droit au raccordement sur demande sous 6 mois pour chaque foyer non raccordé dans les zones moyennement denses, et ce jusqu’à la fermeture du réseau cuivre en 2030.

Cette signature intervient après le rendu de l’avis consultatif le 23 janvier dernier du gendarme des télécoms, rapporte l’AFP.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox