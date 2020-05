Surprise, Free Mobile lance une nouvelle offre “Série Free” à 80 Go

Free Mobile propose un nouveau forfait intermédiaire avec 80 Go de data, valable durant une semaine à compter d’aujourd’hui, pour 10.99€ par mois pendant un an.

Une première chez l’opérateur, dont le forfait “Série Free” oscille généralement entre 50 Go et 60 Go pour 9,99€. Avec cette nouvelle offre, Free propose 80 Go de data en France métropolitaine, mais aussi les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi qu’en Europe et dans les DOM. L’offre comprend également une enveloppe de 8Go/mois d’internet en Europe et dans les DOM, contre 4 Go/mois habituellement.

Une promo surprise chez Free, qui propose cette offre pour 10.99€ par mois pendant un an, sans engagement. Ce forfait n’est disponible que jusqu’au 02 juin prochain. Une fois la période promotionnelle passée, le forfait bascule sur l’offre classique de Free à 19.99€ par mois pour 100 Go.

Une nouvelle réponse de Free à la guerre des promos qui fait rage entre les opérateurs en ce moment, pour limiter l’impact du Coronavirus sur leurs performances commerciales ce trimestre.