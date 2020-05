Inarrêtable, Free va lancer une seconde vente privée dès demain

Après avoir lancé hier une promo Freebox sur Veepee, Free va récidiver dès demain en dégainant une nouvelle offre mobile avec smartphone offert.

Les opérations séduction se multiplient chez les opérateurs et notamment chez Free pour conquérir les abonnés. Depuis le début du déconfinement, l’opérateur de Xavier Niel a déjà lancé deux offres promotionnelles sur Veepee. La première sur le mobile s’est terminée lundi matin, la seconde lui a très vite emboîté le pas. Lancée hier, il s’agit d’un abonnement Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€ pendant un an.

Mais jamais deux sans trois dirait l’autre. Free continue en effet aujourd’hui sur sa lancée avec une nouvelle vente privée mobile en approche, son lancement est prévu demain à 19h sur le site d’e-commerce. Il s’agira comme à l’accoutumée d’un forfait 100 Go avec un smartphone offert (engagement de 24 mois). Côté prix, il faudra débourser 19,99€/mois ou à 9,99€/mois pendant un an en fonction de la gamme du mobile associé.

Free Mobile a donc à coeur d’attirer de nouveaux abonnés à l’heure où ses concurrents se montrent de plus en plus agressifs sur les promos après un ralentissement général enregistré en matière de recrutements à la fin du 1er trimestre et lors de la première moitié du second trimestre, crise sanitaire et fermeture des boutiques obligent. Hyperactif, l’opérateur de Xavier Niel vient également de lancer une nouvelle “Série Free” 80 Go sur son site internet, à 10,99€ pendant un an. C’est certain, la bataille des promos bat son plein.