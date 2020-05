Multiposte pour Freebox TV : l’application gratuite pour regarder la télévision sur smartphone s’améliore

Avis aux abonnés Freebox, l’application Multiposte pour Freebox TV vient de recevoir une nouvelle mise à jour sur iOS, pour une meilleure expérience utilisateur.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, cette application est utile pour visualiser toutes les chaînes disponibles dans le service Multiposte de Freebox TV, sur smartphone et tablette. Les différentes sources (auto, bas débit, HD et standard) sont accessibles d’un simple toucher, la navigation est fluide bien qu’il est à regretter la présence de publicités. Pour l’utiliser, il suffit d’être connecté au réseau Wi-Fi de votre Freebox. Afin d’optimiser le confort d’utilisation, le développeur de l’app a déployé hier une nouvelle version sur iOS améliorant les performances.