Abonnés Freebox Delta : Amazon Prime Video se dote d’une nouvelle fonctionnalité pratique sur iOS

Assez rare pour le noter, l’application Amazon Prime Video se dote d’une nouvelle fonctionnalité sur iOS.

Avis aux abonnés Freebox Delta en mobilité, l’application du service SVOD d’Amazon a reçu récemment une nouvelle mise à jour sur iPhone et iPad, laquelle intègre une nouvelle fonctionnalité simplifiant l’expérience utilisateur. Il est désormais possible en appuyant longuement sur les vidéos d’afficher le menu “Actions”. Celui-ci inclut les options “Lecture” et “Reprise de lecture”, “Ajouter à la liste de favoris”, “Télécharger”, “Partager et Afficher les détails”. Cette fonctionnalité est également disponible sur Android.

Pour rappel, Prime Video propose depuis fin avril un magasin d’achat et de location de films, directement accessible depuis votre Freebox Delta ou One.