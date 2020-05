Le saviez-vous ? Free Mobile permet le paiement sur facture des achats Google Play

<>

Vous ne le saviez peut être pas, mais Free permet le paiement des achats de Google Play sur votre facture mobile.

Ainsi, lors d’un achat d’application sur le Google Play, en plus des moyens de paiement habituels (par CB, Paypal ou code), on trouve le paiement sur facture Free. Cette fonction permet de voir son achat reporté sur la facture mobile mensuelle, et évite ainsi d’avoir à utiliser sa CB ou son compte PayPal sur son téléphone.

Pour bénéficier de ce service, il suffit d’activer l’option dans l’interface abonné Free Mobile. Une fois connecté à l’Espace Abonné, il suffit de se rendre dans les Options, puis activer “Google Play – Paiement sur facture”. Un plafond d’achat de 30 euros est mis place, prévenant toute erreur de manipulation qui aurait pu être onéreuse.

Après l’achat, le reçu envoyé par Google porte la mention Free.