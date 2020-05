Canal+, RMC Sport, BeIN : UFC-Que Choisir incite les abonnés à réclamer un remboursement

UFC-Que Choisir invite les abonnés aux chaînes sportives, privés des grandes compétitions habituelles, à demander un dédommagement au cas par cas.

La crise sanitaire a mis a l’arrêt toutes les grandes compétitions sportives, pour les abonnés aux grandes chaînes de sports, la facture a pu être salée pour finalement n’accéder à aucun match. L’association de défense des consommateurs Que Choisir explique ainsi que, faute de dédommagement global de la part de Canal+, BeIN et consorts, il faudra le réclamer.

Une facture salée et un geste à demander aux chaînes

La ligue 1 s’est arrêtée le 13 mars dernier, et de nombreuses compétitions sportives ont également vu leur planning mis en pause lors de la crise sanitaire. Et si pour les chaînes, cela représente bien sûr un manque à gagner important (1.125 milliards d’euros ont été dépensés pour les droits de la Ligue des Champions), pour les Français abonnés aux chaînes, la dépense n’est pas négligeable non plus.

En effet, avec 25€/mois pour la chaîne RMC Sport sans engagement (9€ par mois en option pour les clients de SFR), 15€/ mois pour BeIN Sports et même 40€ par mois pour le pack Sports de Canal+, la facture peut vite grimper pour les fans de sports en tout genre, et ce malgré l’arrêt de nombreux événements populaires. L’association a ainsi contacté les différents groupes et indique qu’aucun plan de dédommagement global n’est prévu de leur part, mais que certains sont prêts à faire du cas par cas.

C’est par exemple le cas de Canal+, qui traitera les demandes des abonnés individuellement. Du côté de BeIN Sports, l’UFC-Que Choisir relaie le témoignage d’un abonné ayant obtenu une réduction de 25% pendant trois mois sur son abonnement. De son côté, la chaîne indique que ses offres sont proposées sans engagement et que ” Les clients peuvent résilier si l’offre éditoriale temporaire que nous proposons – rediffusion des plus beaux championnats, création d’une chaîne 100 % NBA, émissions avec des sportifs en confinement – ne les satisfont pas totalement “. A noter qu’il existe également une offre avec engagement de 12 mois pour BeIN Sports Connect et que, d’après la chaîne, il est possible de suspendre le paiement, avec report équivalent de la période d’engagement. Pour cela, il faudra bien sûr le demander.

Pas de nouvelles concernant RMC Sport qui a simplement répondu adapter sa grille de programmes. Ainsi, si vous êtes abonnés à une, ou plusieurs chaînes sportives, un coup de fil à votre FAI (si vous vous êtes abonnés via votre box) ou au service client de la chaîne peut permettre d’alléger un peu la facture, moyennant un peu de négociation.