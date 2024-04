Des théories sur la Freebox Ultra, les box 4G/5G fixes sont elles vraiment pertinentes ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un composant étrange sur la Freebox Ultra laisse les Freenautes perplexes

A quoi sert donc cette puce ? C’est la question que se pose le youtubeur et ingénieur Deus Ex Silicium dans sa vidéo d’analyse de l’électronique de la Freebox Ultra. S’il a su identifier l’ensemble des composants présents sur la carte mère avec assez de précision, sur la face arrière, il est tombé sur une puce dont la présence est “intrigante“. Si le modèle en lui-même est connu, à savoir un micro contrôleur 32bits ARM Cortex cadencé à 48 MHz, de la famille RA2E1 du fabricant Renesas, son utilité l’est beaucoup moins, ce qui pousse forcément certains à tenter de deviner à quoi il sert.

Pourquoi prendre une box 4G+ quand on peut en faire une soi-même ?

Si la modification s’est faite sans grande annonce, la Box 4G+ de SFR est désormais proposée sans limite de data et sans réduction de débits après un certain seuil, alors qu’auparavant, seuls 200 Go étaient inclus dans l’offre. Une bonne nouvelle pour ceux étant éligibles, mais pour plusieurs Freenautes, cette box n’a pas vraiment d’intérêt : il est assez simple de s’en faire une soi même ! Cependant, il est bon de rappeler que tout le monde ne connaît pas forcément les routeurs hors abonnements d’opérateurs et surtout que la simplicité est souvent privilégiée.

Quand la Freebox Ultra se vend grâce à un décorticage en règle.

L’analyse de la nouvelle Freebox haut de gamme a plutôt séduit Deus Ex Silicium, malgré quelques points négatifs relevés et somme toute son travail a apparemment plutôt séduit roro34 ! Qui sait, peut-être que d’autres viewers ont pu être charmés par la box une fois désossée complètement !

Une fonctionnalité très appréciée va arriver sur MyCanal !

Entendre uniquement l’engouement ou la déception des supporters, comme si vous y étiez, c’est ce que proposera dès mercredi Canal+ sur l’ensemble de ses chaînes et sur myCanal. La filiale de Vivendi va lancer ce mercredi une option “mode tribunes” sur ces canaux de diffusion qui permet ainsi de couper les commentateurs pour simplement entendre les bruits du stade lors des rencontres. Dans les commentaires, la joie est plutôt au rendez-vous à cette nouvelle, apparemment la fonctionnalité est déjà très appréciée sur Prime Video !

Trop de services sur la Freebox ?

Le plus ancien player commercialisé par Free réserve encore bien des surprises et propose désormais un accès à Apple TV+ depuis peu. Si on peut saluer le fait que le player ne soit toujours pas abandonné après 14 ans, d’autres cependant doutent de la pertinence de proposer autant de services SVOD. Le hic étant que Free veut chercher à proposer le plus large choix possible, notamment face à ses concurrents qui ne s’en privent pas.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox