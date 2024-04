Altice (SFR) pourrait vendre une part majoritaire de sa fibre optique pour 7 milliards d’euros

Dans les enchères pour XpFibre, société gérant les réseaux de fibre optique de SFR, l’acteur Ardian envisage de mettre entre 6 et 7 milliards d’euros sur la table.

Altice est toujours à la recherche de cash pour rembourser ses dettes et pourrait ainsi céder sa participation majoritaire dans XpFibre. Alors que KKR et Global Infrastructure Partners sont déjà en train de chercher à acquérir la société, Ardian envisage de se lancer dans la bataille avec un accord qui la valoriserait entre 6 et 7 milliards d’euros selon les informations de Bloomberg.

Une offre alléchante pour la firme de Patrick Drahi, dont la branche française est endettée à plus de 20 milliards d’euros, dont 2.5 milliards de dettes pour XpFibre seule en 2023. Cependant, on est encore loin des attentes du groupe en début d’année, lorsqu’ils avaient mandaté une banque pour cette vente : Altice espérait alors en tirer 10 milliards d’euros. La maison-mère de SFR détient actuellement 50.01% de la société, le reste étant détenu majoritairement par Omers Infrastructure.

