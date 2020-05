Le WTF des Freenautes : une histoire de HDMI qui fait péter un câble

La vie d’un Freenaute n’est pas forcément une longue ligne droite. Elle peut démarrer de façon plus ou moins cocasse et se poursuivre avec des anecdotes parfois insolites.

Notre chronique “Le WTF des Freenautes” vous narre les histoires insolites et drôles vécues par des abonnées Freebox et Free Mobile. Les faits – bien réels – ont fait l’objet de retours au lieu d’accueil où nous recevons pour rappel les abonnés afin de les aider, ou encore de témoignages par e-mail ou par Twitter.

Pas très à l’aise avec les technologies et n’arrivant pas à raccorder sa Freebox Révolution, une abonnée a fait venir un technicien à son domicile. Rapidement, l’ensemble des services étaient opérationnels.

Sauf que deux heures après le passage du technicien, le service de télévision ne fonctionnait plus selon l’abonnée, qui débarque alors angoissée et furieuse – mais vraiment – au lieu d’accueil d’Univers Freebox et avec laquelle la communication est tout bonnement impossible.

Nous apprendrons plus tard qu’un échange téléphonique avec le service client de Free a permis de résoudre le problème. Peu de temps après le passage du technicien, l’abonnée avait en effet passé l’aspirateur et débranché par la même occasion le câble HDMI. De quoi se faire des cheveux blancs, pour pas grand-chose au final.