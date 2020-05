Univers Freebox accueillera de nouveau les Freenautes à compter du 18 mai et reprendra les vidéos YouTube à partir de ce vendredi

Univers Freebox vous a accompagné durant toute la période du confinement sur son site web et ses applications. L’association va reprendre progressivement ses autres activités, en prenant bien sûr en compte les consignes de sécurité sanitaire afin de protéger au mieux les bénévoles, les salariés et les Freenautes.

La reprise de l’accueil des abonnés est donc prévue ce lundi 18 mai, mais en mode “Covid-19” Il y a un peu plus 10 ans maintenant, le 19 mars 2010, l’association d’abonnés Univers Freebox ouvrait le Concept Store Univers Freebox, le premier espace dédié aux Freenautes, bien avant que ne soient lancés les Free Center. Ces derniers ce sont d’ailleurs inspirés du concept, en mettant l’accent sur l’assistance, et en aidant les abonnés à faire par eux-mêmes, contrairement à ce qui se fait habituellement chez les opérateurs. Avec ce lieu, nous avons transposer physiquement le forum du site universfreebox.com, pour les abonnés les plus éloignés du numérique et qui n’ont pas pour habitude d’aller sur Internet pour trouver de l’aide.

Habituellement l’accueil d’Univers Freebox ressemble à cela :

A partir de lundi 18 mai il ressemblera à cela :

De nouvelles règle s’appliqueront dès lundi pour les Freenautes qui ont besoin d’aide : Seuls deux Freenautes seront pris en charge à la fois et l’accès aux ordinateurs en libre service ou a l’espace de détente ne sera pas possible. Par ailleurs les formations gratuites à l’utilisation de la Freebox et d’Internet n’auront plus lieu jusqu’à nouvel ordre.

Nos animateurs numériques quant à eux vous accueilleront derrière de parois en plexiglas et porteront un masque, et des gants s’il devait y avoir une manipulation de votre Freebox ou de votre téléphone. Des lingette désinfectantes seront à disposition pour utiliser les bornes automatiques.

Les vidéo YouTube vont reprendre progressivement

Outre l’espace d’accueil, c’est dans les même locaux que se trouve la rédaction d’Univers Freebox, où travaillent au quotidien une grosse partie des journalistes et rédacteurs qui alimentent le site chaque jour. Mais c’est aussi ici que se trouve notre studio YouTube, c’est pourquoi nous n’avons pas pu vous proposer de nouveaux contenus ces 2 derniers mois. Nous reprenons donc les tournages progressivement dès ce vendredi 15 mai à 18h00 avec une édition spéciale de Totalement Fibré.