Le patron d’Orange désigné comme l’un des meilleurs communicants durant la crise sanitaire

Grande présence dans les médias et communication sans langue de bois. Selon une étude, Stéphane Richard, patron d’Orange, fait partie de ceux à avoir le mieux communiqué durant la crise sanitaire.

Que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, les prises de parole des personnalités sont régulièrement guettées et scrutées, et le sont davantage en période de crise. APCO Worldwide, cabinet indépendant de conseil en communication stratégique, communication de crise et en affaires publiques, s’est d’ailleurs intéressé à celles des patrons du CAC40 durant la crise du coronavirus.

APCO Worldwide a ainsi établi un classement des dix dirigeants qui s’en sont le mieux sortis sur les 32 s’étant exprimés entre les 23 janvier et 24 avril. Les patrons ont été jugés sur l’impact de leur communication, leur présence sur les réseaux sociaux ou les engagements pris au nom de l’entreprise.

La première place est donc occupée par Stéphane Richard. Le patron d’Orange a marqué des points grâce à sa grande présence dans ses médias, sa population sur les réseaux sociaux et sa communication jugée sans langue de bois. L’étude souligne également le fait qu’“Orange fait partie des 10 entreprises félicitées par Bercy pour la réduction des délais de paiement auprès de ses fournisseurs“.

Elle note enfin que Stéphane Richard fait partie des 7 patrons sur les 10 présents dans le classement à ne pas porter de cravate quand ils s’expriment dans les médias, y voyant là un “gage de proximité et d’ancrage avec les codes de la société d’aujourd’hui”.

Ci-dessous, le Top 10 complet :

Stéphane Richard (PDG d’Orange) Sébastien Bazin (PDG d’Accor) Antoine Frérot (PDG de Veolia) Emmanuel Faber (PDG de Danone) Frédéric Oudéa (Directeur général de Société Générale) Denis Machuel (Directeur général de Sodexo) Alexandre Bompard (PDG de Carrefour) Philippe Brassac (Directeur général de Crédit Agricole) Jean-Paul Agon (PDG de L’Oréal) Guillaume Faury (PDG d’Airbus)

Source : Capital