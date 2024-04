Orange cherche des poux à Free, les opérateurs déconnectés des envies des abonnés ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange demande plus de transparence à Free Mobile, les Freenautes plutôt confiants

L’opérateur historique accuse son rival de ne pas préciser le « débit maximum théorique » de son unique forfait 5G (250 Go à 19,99€/mois), l’affaire sera statuée par le tribunal de commerce. Free Mobile se montre effectivement très vague dans son récapitulatif contractuel : “Jusqu’à 3 fois les débits de la 4G Free”, indique l’opérateur. Sur la page de sa carte de couverture 5G, aucune mention n’est pas ailleurs fait sur les débits théoriques maximum. En plus de la bande 3,5 GHz, l’ex-trublion déploie à contrario de ses rivaux et de manière massive en 5G la fréquence 700 MHz laquelle apporte moins de débit. Mais pour de nombreux Freenautes, l’action n’ira pas bien loin puisque Free n’a qu’à faire preuve de transparence, il ne reste plus qu’à voir s’il le fera rapidement.

Des prix de box trop élevés sont-ils vraiment si rédhibitoires ?

Si la qualité de service n’est pas ignorée, le premier facteur pour le choix d’une box reste la capacité du porte-monnaie. C’est en tout cas ce qu’affirme une étude publiée ce jeudi par un cabinet de conseil qui a sondé les consommateurs européens au sujet de leur connexion internet fixe. En France, le prix est donc la principale préoccupation et 24% des répondants ont affirmé que le tarif de leur abonnement était “trop élevé“, jugeant qu’il s’agissait d’un “problème” qui les “dérange le plus“. Cependant, il est important de noter que si le tarif des offres peut paraître élevé, il est nécessaire de comparer les contenus également : débits, services… pour juger d’une offre.

La Freebox Pop WiFi 7 ne fait pas l’unanimité

Lancé discrètement la semaine dernière, le nouveau serveur WiFi 7 de la Freebox Pop est pour le moment disponible uniquement pour les nouveaux abonnés fibre. Les clients actuels pourront bientôt précommander l’appareil alors que ceux disposant en fibre d’une Freebox Révolution ou mini 4K auront également la possibilité de migrer à court terme. De premiers abonnés ont commencé à la recevoir et certains changement ont fait bondir des Freenautes, quand d’autres sont plutôt intrigués par la proposition. Il reste à voir si la Freebox Pop WiFi 7 saura faire ses preuves.

La concurrence étrangère peut être rude, même en installant des usines en Europe

Si en 2022, 13.6 millions de kilomètres de fibre étaient vendus par la filière française, cette année les ventes se sont arrêtées à “seulement” 10 millions de kilomètres. Ce sont en effet les chiffres avancés par le Sycabel, représentant des industriels. Pour la filière, c’est dû à une hausse des importations, avec des achats auprès de fabricants asiatiques. Ces derniers ont ouvert des usines eu Europe, notamment suite à une action de la filière pour réduire l’importation provenant directement d’Asie qui a entraîné une multiplication par deux des droits anti-dumping sur les câbles à fibre optique provenant de Chine. Mais si la concurrence est moins déloyale, la situation n’est pas forcément idéale…

Une disparition de chaîne entraîne une astuce, merci la communauté Free !

Fin de l’aventure pour deux flux diamétralement opposés dans leur programmation. BBC Entertainment, chaîne de télévision internationale de divertissement de BBC Worldwide lancée en octobre 2006 a été retirée le 31 mars des box de Free ( en option, canal 426) mais aussi de celles de SFR. Pour sa part, le canal référence BBC News reste disponible sur le canal 352, inclus dans le bouquet basic. Heureusement, les abonnés Freebox ont de la ressource et fxparis donne déjà sa propre astuce pour continuer à profiter des contenus de la chaîne disparue des Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox