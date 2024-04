Abonnés Freebox Ultra, Pop et mini 4K : deux nouvelles chaînes françaises gratuites aux contenus cultes débarquent sur Pluto TV

Deux jeux TV très populaires en France ont désormais leur chaîne dédiée sur Pluto TV.

La plateforme de VOD financée par la publicité Pluto TV rajoute régulièrement de nouvelles chaînes, certaines étant thématiques et d’autres dédiées à un seul programme. Pour débuter le mois de mars, ce sont deux nouveaux canaux dédiés à deux émissions qui ont marqué la TV française.

Avec Qui veut gagner des millions ? Jean-Pierre Foucault et son émission culte sont enfin sur Pluto TV. Les candidats tentent de gravir des paliers en répondant à des questions de culture générale. Le but étant d’atteindre des gains d’1 000 000 €. Dans une autre ambiance, les Z’amours a droit à sa propre chaîne. Si vous ne connaissez pas, il s’agit d’un jeu iconique dans lequel des couples répondent à des questions pour découvrir s’ils se connaissent vraiment bien ! Dans chaque épisode, trois couples s’affrontent en 2 manches. Le couple ayant obtenu le score le plus élevé est le gagnant.

Très simple d’accès, sans aucune contrainte d’inscription, ce service propose des centaines de chaînes FAST sélectionnées par Pluto TV à travers le globe et plus d’une centaine en France. Ces dernières offrent une vaste gamme de contenus couvrant tous les genres (cinéma, séries, humour, téléréalité, crime/investigation, télévision classique, jeux télévisés, jeux vidéo et animés, musique, jeunesse, etc.), sans oublier qu’une section “à la demande” existe pour retrouver plus de 1000 films et séries à tout moment. Le service est disponible en mobilité mais aussi sur de nombreuses plateformes ou box Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox