Orange attaque Free en justice pour une histoire de débit sur son unique forfait 5G

Free Mobile n’indique pas le débit maximum théorique de sa 5G sur son site internet. Orange l’attaque devant le tribunal de commerce.

Un manque de transparence qui agace Orange au point de poursuivre Free Mobile en justice. Selon les informations de Challenges, l’opérateur historique accuse son rival de ne pas préciser le « débit maximum théorique » de son unique forfait 5G (250 Go à 19,99€/mois, l’affaire sera statuée par le tribunal de commerce.

A y regarder de plus près, Orange, SFR et Bouygues Telecom informent depuis 2021 sur les débits maximums par fréquence 5G utilisées (2,1 GHz et 3,5 GHz) à la fois sur leur carte officielle de couverture 5G (mentions légales pour SFR) mais aussi dans leur récapitulatif contractuel. Ainsi sur les débits descendants par exemple, l’opérateur historique déclare de manière très claire jusqu’à 2,1 Gbit/s en zones couvertes en 3,5 GHz avec agrégation des 4 bandes de fréquences 4G, ou 615 Mbit/s en zones couvertes par la bande 2100 MHz. Pour sa part, Bouygues Telecom annonce “avec la bande de fréquences 3,5 GHz jusqu’à 1,5 Gbit/s dans la première version de la 5G. Et jusqu’à 890Mbit/s dans la bande de fréquences 2,1 GHz”.

De son côté Free Mobile se montre effectivement très vague dans son récapitulatif contractuel : “Jusqu’à 3 fois les débits de la 4G Free”, indique l’opérateur. Sur la page de sa carte de couverture 5G, aucune mention n’est pas ailleurs fait sur les débits théoriques maximum. En plus de la bande 3,5 GHz, l’ex-trublion déploie à contrario de ses rivaux et de manière massive en 5G la fréquence 700 MHz laquelle apporte moins de débit.

Free Mobile

Source : Challenges (version papier)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox