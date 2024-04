Vidéo spéciale Univers Freebox : découvrez en détail le nouveau système d’alarme de la Freebox et comment l’installer facilement

Un système d’alarme pour les Freebox qui veut révolutionner le secteur de la sécurité.

La semaine dernière, Free a lancé un partenariat avec son partenaire Qiara, afin de proposer un système d’alarme haut de gamme pour toutes les Freebox. La formule est assez simple à comprendre : le package d’équipements (caméra, détecteur de mouvement et d’ouverture, clavier connecté, sirène) peut être acheté à 199€, mais vous pouvez aussi compléter le service avec deux abonnements, Qiara Plus et Qiara Ultra, qui proposent notamment l’enregistrement des vidéos ou encore, pour la dernière formule, la télésurveillance 24/7. A titre indicatif, la formule Qiara Plus qui ne propose pas de télésurveillance est à 7.99€/mois, quand la version Ultra avec télésurveillance passe à 15.99€/mois, le tout sans engagement. Qiara entend chambouler le marché, notamment en proposant une offre significativement moins chère que la concurrence, ce qui lui vaut le surnom de “Free de la télésurveillance”.

Univers Freebox a pu tester ce nouveau matériel, et vous propose de le découvrir en détail et surtout comment il s’installe. On nous promet une installation en 5 minutes chrono, nous avons essayé. Et même si la idéo est montée, on peut considérer que le contrat est rempli. On vous propose de découvrir tout cela en vidéo :



