Déploiement 4G mars: Free ne réalise pas d’exploit, mais confirme sa 1ère place sur les fréquences 700MHz et 2600MHz

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles 4G/3G au 1er avril.

A cette date, en métropole, 63 604 sites 4G sont autorisés, dont 58 665 sont en service. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de mars : elles se sont accrues de 0,4%. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,4 %.

Bouygues Télécom (27 521 sites, + 522 en mars 2024) ;

(27 521 sites, + 522 en mars 2024) ; Free Mobile (26 478 sites, + 189 sur la même période)

(26 478 sites, + 189 sur la même période) Orange (30 711 sites, + 156 sur la même période) ;

(30 711 sites, + 156 sur la même période) ; SFR (26 636 sites, + 242 sur la même période) ;

Focus sur le déploiement 4G de Free

Au delà du déploiement de nouveaux sites 4G, Free a été faiblement actif concernant les fréquences 1800 MHz avec 141 antennes supplémentaires activées durant le mois dernier soit 21 226 au total. Sur les fréquences 700MHz, dites “en or”, car elles pénètrent mieux les bâtiments et couvrent une plus grande surface, Free réalise un petit mois, avec 167 nouvelles antennes activées durant le mois dernier pour un total de 25 984 antennes (soit le 1er sur cette fréquence). Enfin, concernant les fréquences 2100 MHz dont le déploiement a commencé plus tardivement, Free réalise un score vraiment pas terrible avec 106 nouvelles antennes activées au cours du mois dernier, pour un total de 10 287 antennes. Enfin, Free reste largement premier sur les fréquences 2600 MHz, celles qui offrent le plus de débit en 4G, avec 20501 antennes.

A noter que Free utilise ses fréquences fétiches, les 700MHz, pour la 4G mais également pour déployer son réseau 5G. Ce déploiement massif de Free permet donc de proposer une couverture nationale dès le lancement de ses offres. Le débit sera par contre à peine plus élevé que pour la 4G

Variation du déploiement 4G au cours du mois de mars

Free avance encore sur le déploiement 3G

Outre la 4G, Free continue le déploiement de sites 3G, avec 211 sites supplémentaires activés sur le mois de février pour un total de 26 532 sites 3G activés. Free est donc de plus en plus proche de SFR puisqu’il n’y a que 104 sites 3G d’écart.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox