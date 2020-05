Idée confinement : découvrez une belle pépite pour rétrogamer sur Freebox mini 4K

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir un shooter disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien. Une de ces pépites sur lesquelles on aimerait tomber plus souvent.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, PewPew est un jeu de type shooter. Pour faire simple, vous pilotez un vaisseau et il va falloir nettoyer l’écran.

Expliquée dans un tutoriel, la prise en main nécessite une manette telle que le modèle Freebox. Les flèches à gauche permettent en effet de déplacer le vaisseau, tandis que les boutons d’action à droite servent à gérer les différentes directions de tir (vers le haut, le bas, la gauche et la droite). Les boutons d’action peuvent être combinés pour les tirs en diagonale. Une fois les commandes bien intégrées, on ne boude pas son plaisir, tant notre vaisseau réagit vite et bien.

Et en même temps il vaut mieux, tant ça bouge vite à l’écran. PewPew se montre en effet très nerveux. On est loin de certains jeux vraiment mous. Cela explique d’ailleurs pourquoi il nous a été compliqué de réaliser des captures dans les moments les plus “chauds”.

PewPew propose cinq modes, plus ou moins difficiles : Pandemonium, Dodge This, Assault, Asteroids et Chromatic Conflit.

Avec Assault, les vagues d’ennemis arrivent sans relâche d’en haut, d’en bas, de gauche ou de droite. Disons-le d’emblée : vous allez mourir assez vite, surtout au début. Le but est de passer en mode “kamikaze” et d’en avoir massacré un maximum.

Avec Asteroids, inspiré du célèbre jeu d’Atari, il faut nettoyer l’écran des astéroïdes. Pour calmer les excités de la gâchette et garder de l’intérêt, les tirs peuvent se faire en continu, mais atterrissent dans le mur et reviennent de l’autre côté, ce qui réduit grandement la visibilité à l’écran. Il faudra donc doser un peu.

Avec Chromatics Conflit ensuite, vous ne pouvez démolir que les ennemis de la couleur de votre vaisseau. Pour changer de couleur, il faut se rendre dans un point spécifique de l’écran. L’un des modes les plus oppressants avec le mode Assault. Là aussi, vous savez pertinemment que vous ne ferez pas long feu.

Avec Dodge This, pas de tir. Il faut récupérer des caisses pendant que le nombre d’ennemis à esquiver augmente. Il augmente en effet au fil des caisses récupérées. Fort heureusement, des caisses spéciales arrivent de temps en temps et permettent de nettoyer tout l’écran. Le plus tranquille des modes disponibles – c’est évidemment relatif.

Avec Pandemonium enfin, il faut dégommer les ennemis qui vont dans les sens, tout en évitant les explosions.

Chose intéressante, PewPew propose plusieurs modes de rendu graphique. Nous avons surtout noté celui nommé “1989 renderer”, dont la teinte verte peut rappeler l’époque des jeux vidéo sur les écrans monochromes. Cela change le look des menus, mais également du jeu. Les nostalgiques apprécieront.

Les paramètres permettront également de conserver ou non la musique (nous vous conseillons de la garder pour l’ambiance), ainsi que les effets sonores et effets visuels.

VERDICT

PewPew n’est pas le jeu le plus simple qui soit. Avec sa nervosité et sa difficulté vite perceptible, il s’adresse en effet aux acharnés, ceux capables de retourner sur le front sans relâche. Positionné sur le rétro, ce jeu propose quelque chose de très propre, tant au niveau des graphismes que de la bande son. Une pépite à (re)découvrir pour les amateurs de jeu à l’ancienne. En plus, c’est gratuit et pas blindé de publicité.