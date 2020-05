Android : une mise à jour permet désormais à Google Authenticator de transférer votre compte sur un autre appareil

Google Authenticator permet enfin le transfert d’un compte vers un autre appareil, ainsi que l’importation, l’exportation, ou la sauvegarde de vos identifiants.

Enfin une mise à jour pour Google Authenticator. En effet, l’application d’authentification de Google n’avait pas reçu de mise à jour depuis quasiment trois ans. Pour rappel, Google Authenticator permet de sécuriser un compte avec une authentification à deux facteurs. Une application très utile qui malgré tout, n’a pas reçu de mise à jour depuis 2017.

Avec cette nouvelle version 5.10 dévoilée le 6 mai, la firme de Mountain View offre à son application une nouvelle interface plus moderne avec notamment un thème sombre, ainsi qu’une fonctionnalité très attendue par ses utilisateurs à savoir la possibilité de transférer un compte vers un autre appareil, ainsi que de sauvegarder, exporter ou importer ses identifiants d’accès.

Il est désormais possible de transférer un compte vers un autre appareil par le biais d’un QR code, ce qui simplifie grandement l’opération. Il suffit de le scanner avec le deuxième appareil pour effectuer le transfert du compte sur ce dernier. Ainsi, toujours sécurisée par l’authentification à deux facteurs, la migration de messageries personnelles ou professionnelles par exemple, est nettement plus pratique et facile.

Cette nouvelle mise à jour de Google Authenticator n’est actuellement en cours de déploiement que sur Android. Si l’application n’a pas automatiquement été mise à jour sur votre smartphone, il est toujours possible de la forcer en téléchargeant l’APK.

Source : Engadget