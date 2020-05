Idée confinement : aidez votre bovin à ne pas terminer en steak dans un jeu gratuit sur Freebox mini 4K

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir un runner disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien. Il permettra d’occuper les enfants en temps de confinement ou par temps pluvieux.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, Run Cow Run est un jeu de type runner où votre vache tente de s’échapper de l’abattoir pour ne pas finir en steak. À vous ainsi de l’aider à échapper au fermier qui la course avec son tracteur et sa fourche, tout en évitant les obstacles sur son chemin tels que les bottes de foin, rondins de bois ou structures en pierre. Et comme notre vache est sympa, elle tentera d’aider d’autres animaux dans la même galère.

La prise en main peut se faire au choix avec la télécommande Freebox ou un contrôleur tel que la manette Freebox. Sachant que seules les flèches sont utiles, la télécommande devrait suffire.

D’ailleurs, un appui sur la flèche du haut permet un saut simple et un double appui sur la flèche du haut un grand saut, tandis qu’un appui vers le bas permet de se baisser. Un appui en arrière permet quant à lui d’utiliser un pouvoir. Tout les commandes sont expliquées dans un petit tutoriel.

En parlant justement de pouvoirs, il y a notamment l’accélérateur bien pratique qui met le feu au derrière de notre vache. Elle va ainsi plus vite et démolit tout sur son passage. Bienvenu quand le fermier devient collant ou face à une grosse structure difficile à esquiver.

Vous pouvez aussi envoyer des jets de lait pour casser le moteur du fermier à vos trousses, profiter d’un bouclier et de bombes ou encore disposer d’un aimant pour attirer toutes les pièces vers vous.

Ces pouvoirs sont à acquérir dans une boutique intégrée à l’aide des pièces collectées au long des parties (le compteur se trouve en haut à droite). Ceux qui le voudront pourront payer en argent réel pour acheter des packs de monnaie virtuelle. Les achats oscillent entre 2,09 et 35,99 euros. Durant nos parties, nous n’avons en tout cas pas remarqué une grosse pression particulière pour mettre la main à la poche.

L’objectif du jeu est d’aller le plus loin possible en récupérant un maximum de pièces et en remplissant les objectifs rappelés au début tels qu’une distance à parcourir, l’utilisation d’un pouvoir ou encore un nombre d’animaux à sauver.

Car, oui, notre vache ne pense pas qu’à ses fesses. Elle profite de sa cavale pour sauver d’autres animaux de la ferme. Il suffit de rentrer dans la cage sur sa route pour libérer l’animal. Nous avons ainsi évité à quelques cochons de finir en tranches de jambon ou en rillettes.

Vous perdez la partie quand êtes vous rattrapés par le fermier et prenez un violent coup de fourche au derrière ou lorsque vous “rencontrez” un obstacle.

Notez enfin la présence de trois mini-jeux, accessibles depuis l’interface principale, en dessous du bouton Play. Parmi eux : du lancer de fermier après avoir pris un bon élan et mis un bon coup de cornes, de la machine de casino (qui nécessite d’utiliser ses crédits) et un jeu d’adresse où il faut passer entre les structures qui rappelle un certain Flappy Bird.

VERDICT

Avec son aspect scores à battre, son côté “j’y étais presque” et sa rejouabilité, le jeu Run Cow Run se montre amusant. Sa simplicité de prise en main, à la télécommande comme à la manette, ses graphismes enfantins et son ambiance sonore Texas en font un jeu parfait pour occuper les enfants. En plus, il est gratuit, sans pousser aux achats intégrés pour pouvoir jouer et ne pas être envahi par la publicité. Un jeu que l’on ne peut ainsi que recommander.