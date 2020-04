Des idées de nouveautés sur les Freebox, la pédagogie des Freenautes etc… vos meilleures réactions à l’actualité des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Des idées d’améliorations sur les Freebox en veux-tu en voilà

Les abonnés regorgent de suggestions pour améliorer le service des Freebox, avec des idées plutôt sympathiques qui pourraient faciliter la vie. Par exemple, si la maison-mère de Free met a disposition deux solutions de visioconférence gratuitement, certains abonnés suggèrent un système similaire mais… sur la Freebox directement ! Avec la caméra du pack sécurité peut être ? Cette fonctionnalité vous intéressait-elle ?

Dans un autre registre, nous vous avons proposé un petit récapitulatif de ce qu’il faut savoir concernant les achats de films sur la plateforme Prime Video : comment intégrer un moyen de paiement et comment éviter les achats involontaires. Si la manipulation reste assez simple, l’abonnement Prime Video étant inclus dans l’offre Freebox Delta, certains aimeraient simplement que les achats de films soient simplement ajoutés à la facture Free. Pourquoi pas ? C’est notamment le cas sur Canal VOD qui propose lui aussi d’acheter et louer des films.

Une petite précision technique sur la dernière mise à jour de la Freebox Delta

La dernière mise à jour du player Freebox Delta apporte une amélioration au niveau de la lecture des vidéos 4k/HDR en H264, H265 et VP9 (profil 0) depuis l’explorateur de fichiers. Mais pour les novices, les termes techniques peuvent être assez obscurs, ne vous inquiétez pas, nos Freenautes sont là pour vous !

La chronologie des médias vous fait bondir

Avec l’ajout des achats et de location de films sur Prime Video, il est désormais possible d’outrepasser la chronologie des médias pour accéder à du contenu plus récent. Cette loi mise en place pour préserver le cinéma français en privilégiant certains de ses financeurs oblige les plateformes de SVOD (Netflix ou Prime Video) à attendre 36 mois après obtention du visa d’exploitation pour proposer un film. Petit cours des Freenautes et réaction à chaud.

La surenchère sur Univers Freebox !

Un peu d’humour dans les commentaires après les moments de pédagogie cités plus haut. Pour signifier l’approbation vis à vis d’un post sur les forums, il est courant de notifier d’un “+1”. Mais on aime bien surenchérir sur Univers Freebox, alors quand un internaute tacle l’arrêt de la mise au clair de trois chaînes sur Freebox TV pendant le confinement, ça dégénère…

A peine une nouvelle fonctionnalité arrive sur Amazon Prime qu’une autre est déjà demandée !

Semaine chargée pour Amazon Prime Video, la plateforme a annoncé une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour s’y retrouver parmi les contenus très divers présents sur la plateforme. Il est désormais possible de faire le tri pour que seuls les contenus inclus dans l’abonnement Prime Video vous soient proposés. Mais à peine Prime ajoute une nouvelle fonctionnalité qu’on pense à la suite chez les Freenautes ! Rassure toi veve, les profils sont bien prévus par Amazon, qui teste déjà cette fonctionnalité dans d’autres pays.