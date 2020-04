Durant le confinement, Orange reprend le principe de la carte postale en temps de guerre

En pleine guerre contre le coronavirus, Orange opte pour la carte postale, mais dans sa version moderne. L’occasion pour l’opérateur de rappeler les origines de celle-ci.

Présente dans toutes les boutiques de souvenirs, la carte postale ne date pas d’hier, puisqu’elle a 150 ans. Ce bout de carton rectangulaire préimprimé et pensé pour la correspondance écrite a été utilisé à partir de 1870, durant la guerre franco-prussienne. À l’époque, il a permis à des blessés et assiégés de donner des nouvelles à leurs familles.

Dans le contexte actuel de guerre sanitaire, Orange a déployé en interne une plate-forme Love From qui reprend le principe, en permettant à ses salariés de donner de leurs nouvelles en situation de crise, à travers des cartes postales au format virtuel. Disponible sur smartphone et ordinateur, l’outil sera disponible jusqu’à la fin du confinement. Une bonne initiative pour compenser l’absence des pauses entre collègues et garder le moral par ces temps compliqués.