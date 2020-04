Scaleway : la filiale Cloud d’Iliad se félicite du succès de sa solution de visioconférence offerte aux Français et en dit plus sur ses motivations

Au début du confinement, Scaleway, la filiale Cloud d’Iliad, a mis à disposition la solution de visioconférence Jitsi sur sa plateforme “Ensemble” pour tous les Français. Après avoir lancé une nouvelle solution du genre, son patron revient sur les chiffres de sa plateforme.

Les besoins en visioconférence ont explosés durant le confinement. Tant au niveau de la vie professionnelle, puisque de nombreux Français sont désormais obligés de télétravailler, qu’au niveau personnel pour garder ses liens avec ses proches. Arnaud de Bermingham, fondateur et président de Scaleway, explique que la plateforme a bien fonctionné et revient sur les raisons d’une seconde solution cette semaine.

Ensemble de Scaleway sert bien durant la crise

Le patron de la filiale Cloud d’Iliad a ainsi annoncé qu’Ensemble, la plateforme de Scaleway utilisant la solution Jitsi a enregistré 81273 salles de conférences créées, avec plus de 1000 utilisateurs simultanés et 400 mb/s en moyenne. Il explique que des pics d’utilisation de sa solution aux alentours de 10h40 et de 14h30 ont été observés tous les jours depuis son lancement.

Et la maison-mère de Free ne s’est pas arrêté là. Elle a annoncé mardi dernier lancer sa plateforme BigBlueButton, qui a été développée à la base pour la formation à distance. Une solution plus calibrée pour les appels en visioconférence en grand comité, soutenue par de “très gros serveurs” pour en assurer la stabilité explique-t-elle. Dans un billet de blog, la filiale Cloud détaille les raisons qui l’ont poussé à proposer une alternative à Jitsi.

Le choix s’est porté non seulement sur une solution plus robuste et plus disponible (ne demandant aucune installation tant sur ordinateur que sur mobile), mais également avec d’avantage de fonctionnalité collaboratives, qu’Univers Freebox a testé dans ce tour d’horizon de BigBlueButton, notamment :

Le tableau blanc

Le lecteur de slide

Le partage d’écran

La demande de parole virtuelle

La création de sous-salle de réunion

Le Chat privé entre participants

Plus stable est plus complète, BigBlueButton (BBB) permet ainsi une utilisation plus poussée de la visioconférence. Arnaud de Bermingham explique également que BBB a déjà été bien sollicitée depuis son lancement mardi dernier.

Si ces deux solutions évoquées sont celles mises à disposition du grand public, Scaleway a également proposé une plateforme PeerTube pour les enseignants dans chaque académie et annonçait début avril que d’autres projets étaient en préparation.