Pas de reprise de la saison en Ligue 1, Canal+ devrait résilier son contrat de diffusion

Pas de Ligue 1, plus de contrat.

Le foot français espérait pouvoir reprendre la Ligue 1 et la Ligue 2 en juin afin de boucler la saison 2019/2020. Que nenni, le discours du Premier ministre Edouard Philippe mardi 28 avril autour du plan de déconfinement, a scellé le sort des compétitions stoppées depuis mi-mars à cause de la crise sanitaire. C’est officiel, celles-ci ne pourront pas reprendre avant septembre. Des déclarations qui de facto mettent un point final à la saison actuelle. Selon les informations du Parisien, une kyrielle de réunions des instances du football français vont acter aujourd’hui définitivement la fin des deux championnats. Canal+, premier diffuseur de la saison actuelle devrait quant à lui résilier son contrat de diffusion avec la LFP. Reste à savoir si BeIN Sports va emboîter le pas. Si c’est le cas, la Ligue professionnel de Football ne touchera pas les 278 millions d’euros de droits TV restants à verser. La filiale de Vivendi et le groupe qatari ont toutefois accepté de payer leur part pour les matchs déjà joués.

Pour rappel, Mediapro sera dès la saison prochaine et jusqu’en 2024 le premier diffuseur de la Ligue 1 (80% de la compétition). Canal+ a quant à lui racheté les droits de bein Sports sur la même période permettant à ses abonnés de bénéficier de deux matches par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 de chaque saison.