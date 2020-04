Bouygues Télécom : Un cadeau pour les abonnés qui fait polémique

Durant cette période de crise sanitaire, certains opérateurs ont fait des gestes pour leurs abonnés afin qu’ils puissent garder le contact avec leurs proches. C’est le cas principalement de Free qui a améliorer aussi bien son forfait à 19,99€ (augmentation du débit au delà des 100Go, 75Go de data de plus en roaming) que le forfait 2€ (20 fois plus de data, 2 fois plus d’appels)

Mais c’est aussi le cas de Bouygues Télécoms qui annonçait a semaine dernière, que jusqu’au 31 mai prochain, ses abonnés à un forfait mobile peuvent passer autant d’appels vidéos qu’ils le souhaitent de 19h à 20h, et ce, sur n’importe quelle application de vidéoconférence (Factime, Whatsapp, Google duo, Skype etc…)

Oui moi voilà, en priorisant un type de service, Bouygues Télécom est accusé de ne pas respecter la neutralité du net, comme la remarque lui a été faite sur Twitter

Le règlement 🇪🇺 sur l’internet ouvert @BERECeuropaeu interdit de prioriser certains types de contenus, applications ou services ─ débloquer seulement la visio et dire que c’est conforme à la neutralité du net c’est un peu une antithèse, non ?https://t.co/0px6wXBeay Matt Glorion 🋱 (@mglorion) April 24, 2020

Jeremy, un des community managers de Bouygues Télécom tente de rattraper le coup est indique : “vous avez mal saisi, la data est offerte 😉 pas un usage en particulier.”

Une affirmation qui est pourtant contraire à ce qui est indiqué dans les conditions générales d’utilisation, qui parlent bien uniquement de l’utilisation de la visio et pas de la data en général

Le discours n’est d’ailleurs pas identique chez tous les community managers de Bouygues Télécom puisque certains confirment que seule la visio est concernée

A l’évidence Bouygues Télécom ne respecte donc pas la neutralité du net avec ce geste qu’il fait vis à vis de ses abonnés, mais cela ne prêtera vraisemblablement pas à conséquence puisque ce n’est que temporaire et que la situation est particulière. Mais l’opérateur aurait pu très simplement régler ce problème en offrant réellement la data entre 19h et 20h à ses abonnés, quel que soit l’usage qui en est fait