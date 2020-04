Bouygues Telecom fait un geste original pour ses abonnés confinés en offrant les appels vidéos

Bouygues Telecom lance une opération assez spéciale durant le confinement, en offrant à ses abonnés mobiles les appels vidéos en 4G entre 19h et 20h.

La crise sanitaire nous fait rester chez nous, sans prendre le risque de voir du monde et certains opérateurs essaient de permettre à leurs abonnés de garder le contact. C’est le cas de Bouygues et de son opération #HappyHourVisio.

Les appels vidéos 4G gratuits en début de soirée

L’opérateur annonce en effet que dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mai prochain, ses abonnés à un forfait mobile pourront passer autant d’appels vidéos qu’ils le souhaitent de 19h à 20h, pour prendre des nouvelles de leurs proches. Et ce sur n’importe quelle application de vidéoconférence (Factime, Whatsapp, Google duo, Skype etc…)

Le principe est simple : une “happy hour” (comme dans les bars) durant laquelle les appels vidéos ne sont pas décomptés de votre enveloppe data, et ce tous les soirs. Aucune procédure n’est nécessaire pour en bénéficier, et tous les clients mobile de Bouygues peuvent en profiter (forfaits bloqués ou non).

A noter également que même les personnes ayant épuisé l’intégralité de leur enveloppe data pourront en profiter, et que dans le cas d’un forfait bloqué et avec un débit réduit au delà de l’enveloppe, le débit repassera à son maximum pour passer des appels vidéos.

Une opération originale, bien ancrée dans le confinement mais qui permet, comme l’a fait Orange avec son opération #OnResteEnsemble de garder le lien avec ses proches, grâce à la technologie.