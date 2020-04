Clin d’œil : passez à la télé pour rassurer vos proches pendant le confinement avec Orange

Une initiative qui réchauffe le coeur et qui permet de garder le lien avec nos seniors isolés durant le confinement.

Orange lance aujourd’hui son opération #OnResteEnsemble, qui vise à diffuser des spots publicitaires réalisés par les Français, destinés à leurs proches isolés qui regardent la télévision pour leur montrer que vous pensez à eux.

Un spot TV pour vous adresser à vos parents et grand-parents

D’après une étude BVA, 17% des seniors ne disposent pas de téléphone mobile et 25% n’ont pas d’ordinateur. Durant ce confinement, l’isolement numérique est d’autant plus grand, puisque l’on cherche également a éviter de contaminer les personnes âgées en particulier, plus sensibles au Covid-19. Orange a décidé de permettre a vos proches de recevoir un message qui leur est dédié, directement alors qu’ils regardent la télévision.

Il suffit donc de se rendre sur le site on-reste-ensemble.fr , qui est une plateforme participative permettant d’envoyer un message vidéo qui pourrait être diffusée durant les publicités de différents programmes notamment :

Sur TF1 : Les Douze Coups de Midi, les JT de 13h et de 20h.

Sur France 2 : N’oubliez pas les Paroles et Affaire conclue.

France 3 : les JT 12/13 régional et 19/20 régional ainsi que Questions pour un champion.

France 5 : C dans l’air.

Si votre vidéo est sélectionnée par l’opérateur, vous recevrez un message pour alerter vos proches de l’heure de diffusion de votre spot. L’opération commencera le 16 avril où les premières vidéos choisies passeront à la télé. Quelques critères à respecter concernant les vidéos qui peuvent être sélectionnées cependant : le clip doit durer entre 5 et 15 secondes et doit être en format .mov/.mp4 ou .avi et ne peut pas contenir de marque ou d’alcool, tabac ou nourriture. Toutes les consignes sont précisées sur le site.

Une initiative assez particulière, mais qui a le mérite de mettre de bonne humeur et de faire savoir aux seniors que leur famille pense à eux.