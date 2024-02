Interview Xavier Niel : et l’invention “made in Free” en plus sur la Freebox Ultra ?

Et pas une invention made in Free sur la Freebox Ultra ?

En marge du lancement de la Freebox Ultra ce mardi 30 janvier au siège de Free, Xavier Niel a accordé une interview à Univers Freebox. Le temps était limité mais nous avons essayé de poser un maximum de questions qui intéressent les abonnés. C’est ainsi que le fondateur de Free nous a fait plusieurs révélations durant cet échange.

Et l’une des questions que l’on a posé à Xavier Niel et la petite invention “wow” que Free a toujours intégré lors du lancement de ses nouvelles Freebox. Il y a eu, entre autre, OQee et le répéteur Wifi avec la Freebox Pop, l’enceinte Devialet et la domotique avec la Freebox Delta, les jeux et le Freestore avec la Freebox Révolution. Mais avec la Freebox Ultra, même si c’est une première au monde d’intégrer le Wifi 7 et un débit de 8 Gibts/s symétriques, il s’agit d’une importante innovation et non d’un nouvelle fonctionnalité “made in Free”. Nous avons donc questionné Xavier Niel à ce sujet et Free ne ferme pas la porte à ce genre de nouveautés, et a d’ailleurs annoncé dans ce sens plusieurs innovations qui seront intégrées au nouveau Player de la Freebox Ultra qui, lui, sera lancé dans les prochains mois.



