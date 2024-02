Canal+ déploie cette nuit un nouveau plan de service avec de nouvelles chaînes sur les box et myCanal

Un nouveau plan de service pour Canal+, avec 4 nouvelles chaîne qui seront accessible depuis la Freebox.

Canal+ lancera dans la nuit du 5 au 6 février un nouveau plan de Service. Celui-ci intègre le lancement de nouvelles chaînes, qui seront intégrées dans l’univers Canal+ sur la Freebox et les autres box ainsi que sur myCanal.

Sport en France en HD 1080p : cette chaîne dédiée au sport arrive sur le canal 78 dans l’univers Canal de la Freebox et sur myCanal. Lancée en mai 2019 par le comité national olympique et sportif français, cette chaîne éditée par Media365, a pour but de promouvoir plus de 80 sports et diffuse des programmes 24h/24 et 7j/7. Au total, 5000 heures de contenus originaux produits par an, sont ainsi proposés avec pas moins de 30 grands directs chaque année. Sans oublier, des programmes de tous types, documentaires, reportages, émissions, débats, portraits. Elle est déjà disponible directement dans le bouquet TV de Free sur le Canal 190.

Union TV : Cette chaîne arrive dans la thématique adulte en remplacement de Colmax TV (arrêt prévu le 29/02/2024). Elle sera disponible sur le canal 229, aussi bien dans l’univers Canal+ de la Freebox que sur myCanal. A noter qu’un panneau « Chaîne bientôt disponible » sans info programme sera diffusé entre le 06/02/2029 et le 29/02/2024 (lancement de la chaîne)

CANAL ALGERIE et ALGERIE 3 : Il s’agit là d’un retour pour ces deux chaînes algériennes qui diffusent en partie ses programmes en français. Elle seront disponibles sur le canal 403 pour Canal Algérie et le canal 404 pour Algérie 3, toujours dans l’Univers Canal+ de la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox