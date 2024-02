Un nouveau player Freebox se fait désirer, passer à la Freebox Ultra n’est pas obligatoire… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Pas de nouveau Player avec la Freebox Ultra, un manque se fait sentir

En marge du lancement de la Freebox Ultra, Xavier Niel a annoncé lors d’une interview à Univers Freebox qu’il planchait sur un tout nouveau player. C’est en effet le grand absent de la Keynote de mardi dernier, avec un lancement d’une box haut de gamme sans aucun décodeur innovant. Il faudra s’armer de patience, mais il s’agit sans doute d’une des plus grosses déception autour du lancement de l’offre Ultra.

S’il manque des choses sur la Freebox Ultra, rien n’oblige à y passer

La Freebox Ultra se veut entre autres ultra-simple. En cela, elle dénote de la Freebox Delta qui apportait énormément de nouveauté innovantes en 2018. Si des changements de tailles sont au programme avec le WiFi 7, le 8Gbit/s ou même simplement le fait de tripler les heures d’enregistrement, certains considèrent qu’ils perdent trop de fonctionnalités, notamment en domotique, par rapport à la Delta. Cela tombe bien, rien ne force les abonnés à y passer, comme le rappelle un Freenaute.

La Freebox Delta n’est définitivement pas un flop

Lancée en 2018, l’ancienne box haut de gamme de Free ne tenait plus la comparaison avec la nouvelle proposition de Free, une box plus puissante et une offre plus riche en contenus. Xavier Niel avait d’ailleurs clairement expliqué en septembre dernier durant la journée des Communautés que la neuvième Freebox remplacerait la Delta. Mais tout n’est pas encore fini pour cette offre, le fondateur de Free explique que tout d’abord l’offre ne disparaît pas “complètement” puisque Free en compte “un million dans la nature“. Il s’est aussi fendu d’un énigmatique et très bref “et on va la voir revenir”. De quoi enterrer enfin l’impression que la Freebox Delta n’a pas marché ?

Un backup payant, mieux qu’aucun backup ?

En marge du lancement de la Freebox Ultra, le fondateur de Free, Xavier Niel, a révélé le lancement “d’ici quelques jours” d’un nouveau backup 4G à connecter à cette nouvelle box en cas de perte de connexion internet. Ce nouveau modem de secours est aujourd’hui mentionné dans la nouvelle brochure tarifaire Freebox de l’opérateur mise en ligne le 30 janvier 2024. En l’analysant, il s’avère que ce backup 4G rond aux allures du répéteur WiFi de Free, à ne pas confondre avec le Pocket WiFi de la Freebox Ultra, sera également disponible pour tous les abonnés Freebox Révolution, Pop, mini 4K, Delta, One, sauf Crystal. Son prix est également connu, celui-ci sera proposé à 4,99€/mois. Celui-ci sera “mis à disposition sur demande et après diagnostic”, précise l’opérateur. Certains plutôt pessimistes y voient une façon de se dédouaner de problèmes de connexion, quand d’autres y voient un service plutôt sympathique surtout en cas de ligne instable. A vous de trancher.

Un WiFi 7 avec seulement deux bandes ?

Une nouvelle version dans les cartons ? Après une première mouture WiFi 5 en 2020 puis WIFi 6 en 2022, Free semble prêt à commercialiser un nouveau serveur Freebox Pop intégrant le WiFi 7. Dans le guide officiel 2024 du serveur Pop (PDF), pas encore rendu public mais déniché par Tiino-X83 bien connu de la communauté Free, l’opérateur présente en effet une nouvelle version intégrant la nouvelle norme de WiFi, point fort également de la nouvelle offre Freebox Ultra. Dans les caractéristiques techniques du boîtier, il est clairement indiqué l’intégration de la compatibilité WiFI 7. Néanmoins, seules deux bandes de fréquences sont disponibles au lieu des 3 utilisées par la Freebox Ultra, manque à l’appel la fréquence 6 GHz. Ce qui laisse perplexe de nombreux lecteurs quant aux possibilités permises par un WiFi 7 n’utilisant que ces deux bandes. Affaire à suivre…

