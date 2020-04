Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Disney débarque en VOD sur les Freebox, le WiFi de Free en toute sécurité etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 avril 2006 : Free lance la Freebox HD

Nous fêtons cette semaine l’anniversaire d’une ancienne Freebox , la V4 de la box de l’opérateur. Au programme, de nouvelles évolutions pour la Freebox, notamment avec la télévision HD, un tuner TNT permettant l’accès à TF1 et M6, ou encore le Wi-Fi Mimo .

19 avril 2011 : Deux nouvelles chaînes de VOD arrivent sur la Freebox

La Freebox se dote a l’époque de l’accès à deux vidéothèque permettant l’achat de films et de séries stockées directement sur la box avec Disneytek et abctek. L’opérateur propose alors de constituer votre collection de films Disney sur votre Freebox et d’avoir accès à ceux-ci quand vous le souhaitez. C’était également le cas pour le catalogue de la chaîne ABC. Plus de 2000 vidéos sont alors mise en vente sur la plate-forme et le service permettait également d’emporter vos films avec vous sur tout équipement certifié DivX.

Pour les petits et grands enfants, voici un coup de nostalgie avec tout le catalogue de Disneytek présenté dans cette vidéo.

19 Avril 2012 : Free annonce l’arrivée de son réseau Wi-Fi sécurisé

A peine trois mois après le lancement de son offre Free Mobile, l’opérateur propose un nouveau service pour ses abonnés au forfait à 19.99€ en offrant l’accès à un réseau internet nomade via FreeWifi Secure. Une première en France puisque les abonnés avaient ainsi l’opportunité de basculer de leur connexion 3G à internet en illimité et en Wi-Fi grâce à 4 millions de hotspots. Le tout est entièrement sécurisé grâce à la technologie EAP-SIM. Pour en connaître plus sur cette technologie, nous vous avons fait une présentation de l’EAP-SIM chez Free il y a peu.

20 avril 2005 : Free étends la capacité de souscrire à son offre Triple-play

Pour la première fois, en 2005, Free permettait de souscrire à une offre Triple Play ADSL sans disposer d’un abonnement téléphonique. En effet, il était auparavant nécessaire de disposer d’une ligne téléphonique avant de souscrire à un forfait ADSL. L’opérateur de Xavier Niel a supprimé ce critère avec l’offre “Total Freebox sur Numéro Inactif”. Elle permettait aux personnes dans les zones dégroupées ne disposant pas encore d’une ligne téléphonique de souscrire à ses offres sans devoir au préalable ouvrir une ligne téléphonique au près de France Télécom. Cela permettait ainsi d’économiser les frais d’accès d’ouverture de ligne et les mensualités d’abonnement lié à cette dernière, soit 55€ et 13.99€ par mois.

16 avril 1987 : La première chaîne quitte le service public

La chaîne Télévision Française 1, plus connue grâce à son acronyme TF1, qui était publique depuis sa création en 1975 passe dans les mains de Martin Bouygues en 1987. La CNCL (Commission Nationale de la Communication et des Libertés, soit l’ancêtre du CSA) a choisi le groupe Bouygues qui est depuis le possesseur de la chaîne TF1.

Son introduction en bourse se fera le 21 juillet de cette même année et supprimera donc les revenus provenant de la redevance télévisuelle. C’est également le début de l’ère de divertissement sur cette chaîne puisque l’on verra apparaître cette année divers programmes devenus cultes comme le Club Dorothée (pour les plus jeunes) ou la Roue de la fortune.

Pour les nostalgiques, Univers Freebox vous a retrouvé la première émission du Club Do !