Smartphone : Orange vous explique comment le désinfecter efficacement, sans l’abîmer

En ces temps de crise sanitaire, Orange rappelle comment bien nettoyer son smartphone, cet objet du quotidien qui est un vrai nid à microbes.

Dans une vidéo, Orange déconseille ainsi de passer le smartphone sous l’eau. Il invite par ailleurs à ne pas utiliser le vinaigre et le spray à vitre qui endommagent les écrans tactiles, ou encore les serviettes en papier et éponges qui peuvent détériorer l’écran et l’optique photo.

L’opérateur suggère plutôt les solutions telles que le chiffon humide avec du savon, les lingettes à l’alcool isopropylique, le tissu imbibé d’alcool dilué à 70 % maximum ou le gel hydro-alcoolique utilisé pour les mains, ainsi que le tissu micro-fibre pour le dos et les boutons ou le coton-tige pour nettoyer les ports en surface. Il recommande aussi de nettoyer dans les moindres recoins la coque de protection en cuir ou en plastique. Bonne idée aussi : se laver régulièrement les mains avec lesquelles on touche justement ces objets de nombreuses fois dans la journée.