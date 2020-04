Orange continue d’offrir des chaînes à ses abonnés pendant le confinement

L’opérateur a annoncé une troisième opération de mise au clair de chaînes sur la TV d’Orange.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mai prochain, les abonnés à la TV Orange bénéficient encore une fois de chaînes gratuites accessibles directement depuis leur décodeur. L’opérateur précise bien qu’elles sont accessibles uniquement sur le décodeur et non sur l’appli TV d’Orange ou autres écrans. Cette opération concerne les abonnés fixe chez Orange et Sosh.

20 chaînes offertes

Il y a du choix pour les abonnés, qui pourront ainsi découvrir une vingtaine de chaînes gratuitement, sur des thématiques variées comme le cinéma, la musique, les dessins animés ou les documentaires par exemple… A noter qu’il ne s’agit que des chaînes en direct, et que les services à la demande ne sont pas offerts durant cette opération.

Voici la liste des chaînes offertes par Orange, et leur canal associé :

RTL9 (canal 37 et canal 42 dans les départements d’outre-mer)

TV Breizh (canal 38 canal 42 dans les départements d’outre-mer)

Action (canal 58, non disponible dans les départements d’outre-mer)

Eurochannel (canal 66)

AB1 (canal 72)

MCM (canal 73)

Comedy Central (canal 75)

Tiji (canal 94)

CANAL J (canal 95)

Animaux (canal 116)

Histoire TV (canal 122)

Ushuaia TV (canal 123)

My Zen TV (canal 124)

Sciences & Vie TV (canal 125)

01TV (canal 141)

Clubbing TV (canal 155)

RFM TV (canal 159)

Melody (canal160)

Stingray Classica (canal 169)

Golf Channel (canal 189)

La solidarité numérique a fait des émules chez les opérateurs, avec des gestes similaires chez Bouygues et SFR qui offraient également des chaînes en clair à leurs abonnés fixe. Pour les abonnés Free, retrouvez ici l’ensemble des services et chaînes gratuites proposées (tant sur le mobile que sur le fixe) par l’opérateur de Xavier Niel.