Iliad/Free se dote déjà d’une nouvelle directrice de la communication

Ça bouge à la direction de la communication du groupe de Xavier Niel.

Iliad/Free n’a visiblement pas trouvé chaussure à son pied ou l’inverse en nommant en octobre dernier Jennifer Bierna en tant que directrice de la communication du groupe, un poste jusqu’alors vacant.

Plus de 6 mois après son arrivée, l’ex-collaboratrice ministérielle est remplacée par Céline von der Weid selon les informations de Stratégies. Fondatrice de l’agence de communication “Newords”, et associée de “Ma Parole” une agence de plumes qui accompagne les dirigeants dans leur prise de parole institutionnelle et digitale, elle devient donc la nouvelle directrice de la communication d’Iliad/Free !

Céline von der Weid, nouvelle directrice de la com d’Iliad