Le saviez-vous ? Outre les Freebox Delta, One et Mini 4K, la Freebox Révolution permet elle aussi de caster les vidéos YouTube sur votre téléviseur

S’il est possible d’utiliser la fonction Chromecast sur la Freebox Mini 4K, Delta et One depuis leur lancement, cette fonction a également été intégrée sur la Freebox Révolution.

Cette possibilité a été intégrée suite à l’intégration de l’application officielle YouTube sur Freebox Révolution l’année dernière. Cette Freebox, lancée pourtant en 2010, permet donc certaines technologies disponibles dans les box les plus récentes.

Concrètement, il est possible de caster les vidéos depuis votre smartphone directement sur la télévision via la Freebox Révolution. Il suffit pour cela d’utiliser l’application mobile ou le site YouTube sur votre mobile, de sélectionner la vidéo de votre choix puis de cliquer sur l’icone “chromecast”

Il vous est ensuite proposé de sélectionner l’appareil sur lequel doit être envoyée la vidéo. Dans ce cas il faut choisir Freebox Player, et la vidéo se lancera directement sur votre téléviseur.