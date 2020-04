Nouvelle promo exceptionnelle dans la boutique Free Mobile

Free a mis sa boutique en ligne à jour ce mardi, et une nouvelle promotion exceptionnelle a été ajoutée. Ce genre de remise est donc temporaire et il n’est pas précisé jusqu’à quelle date elle sera proposée.

Cette promotion concerne le Huawei P40 Lite qui est proposé à 249€ au lieu de 329€ au comptant sur la boutique. Cette réduction s’applique également au paiement en 4 fois sans frais, soit 63€ à la commande puis trois fois 62€ sans frais, et en 24 fois sans frais,soit 57€ puis 24 fois 8€.

Côté fiche technique, on est ici sur une version 4G et plus abordable du P40 classique. 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage, avec un processeur Kirin 810. Toujours sur Android 10 et sans les services de Google, avec une batterie de 4200 mAh couplé avec la technologie Huawei SuperCharge 40W. Il propose un écran LCD de 6.4″ pour une image en Full HD+ et un capteurs d’empreinte digitale ainsi qu’un système de reconnaissance faciale. Il est également compatible avec la bande-fréquence 700 MHz.