Facebook Gaming débarque sur Android afin de concurrencer Twitch et YouTube

Facebook déploie son application de streaming de jeux vidéo mobile sur Android. Elle permet de jouer, de voir ses streamers préférés ou encore de diffuser une partie de jeux vidéo en direct.

En effet, le réseau social a profité de cette période de confinement mondiale pour lancer son application de streaming de jeux vidéo. Ainsi, Facebook Gaming est désormais accessible en téléchargement sur le Google Play Store sur Android.

Actuellement en attente de validation sur le magasin d’applications d’Apple, le service de Facebook n’est disponible que sur Android à l’heure actuelle. Il devrait néanmoins arriver sur iOS dans les jours qui suivent.

Le réseau social de Mark Zuckerberg a décidé de se diversifier en se lançant dans le domaine du streaming de jeux vidéo sur mobile, afin de concurrencer le géant d’Amazon Twitch, YouTube de Google, ou encore Mixer, propriété de Microsoft.

Initialement, Facebook Gaming ne devait être déployé qu’au mois de juin, d’après le New York Times cependant, le réseau social a accéléré son développement, dans le but de le lancer pendant cette quarantaine mondiale liée à la pandémie de Covid-19.

L’application mobile Facebook Gaming permet de jouer instantanément à des jeux vidéo (comme par exemple World With Friends ou encore Uno), sans avoir à les télécharger. Mais sa fonction principale est de permettre de partager une partie de jeu vidéo en direct via le bouton « diffuser en direct ». Un raccourci est également présent en bas à droite de l’écran permettant de partager une partie en direct plus aisément, en cas de défilement en bas de page. Facebook Gaming propose de sélectionner vos jeux vidéo préférés, dans le but de proposer du contenu selon vos préférences, mais également de suivre vos streamers favoris.

Sans pubs à son lancement, les seuls bénéfices de Facebook sur sa nouvelle application mobile se feront par le biais des transactions de « stars », une monnaie conçue pour l’application, à l’instar des « bits » de Twitch, qui permet de faire des dons sur la plateforme.